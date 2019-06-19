Rihanna yeni Fenty mağaza açılışına 3 saat gecikti

Dünyaca ünlü şarkıcı ve işkadını Rihanna, geçtiğimiz ay içinde Dior, Louis Vuitton, Fendi ve Celine gibi markaları bünyesinde bulunduran LVMH ile bir anlaşma yapmış ve kendi lüks markasını çıkarmıştı…

LVMH gruptan marka yaratan ilk kadın olma özelliğine sahip olan Rihanna, lüks markası Fenty için şu sıralar hummalı bir çalışma içinde. Ard arda mağazalar açan ünlü şarkıcı, dün de New York SoHo’da yeni mağazasının açılışını yaptı.

Açılış öncesi mağazanın önü hınca hınç dolmaya başladı. Herkes Rihanna’yı görmeyi planlıyordu lakin ünlü yıldız tam 3 saat kendi mağazasının açılışına gecikti. Buna rağmen hayranları ne protesto ne de sitem etti. Rihanna’yı görür görmez çığlık atmaya ve fotoğraf çekmeye başladılar.

Rihanna dün açılışa da kendi markasına ait, saten, mini bir seksi elbise ve yine Fenty’e ait pembe stilettolarla geldi. Yurtdışında ünlü şarkıcının stili beğenilse de, Türkiye’de ‘Sulukule style’ olarak yorumlandı…