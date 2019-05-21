Rihanna yeni lüks markası Fenty’e ait görüntüleri paylaştı

Dünyaca ünlü star Rihanna, Dior, Louis Vuitton, Fendi ve Celine gibi markaları bünyesinde bulunduran, LVMH ile anlaştı ve bu gruptan marka yaratan ilk siyahi kadın oldu. Yaklaşık bir yıldır yeni lüks markası Fenty üzerinde çalışan şarkıcı, yeni koleksiyonunu 29 Mayıs’ta satışa çıkaracak…

Koleksiyonuna ait parçalarla T-Magazine objektiflerinin karşısına geçen Rihanna, markasına ait ayakkabı, kıyafet, gözlük ve aksesuarlarını tanıttı. Kreasyonda en ucuz ürün 200 dolar yani yaklaşık 1300 TL’lik tişörtler… Pastel renklerin hakim olduğu koleksiyonda düz modeller öne çıkıyor. Abartıdan kaçınmayan, kendi sokak stilini tasarımlara yansıtan ünlü isim kampanya videosuyla da dikkat çekti.

Blazer ceket, takım elbise, jean parçalar, korseli kıyafetler ve elbiselerin yer aldığı koleksiyonda fiyatlar Dior, Louis Vuitton ya da Fendi’ye göre oldukça uygun tutulmuş. Lüks marka olunca uçuk rakamlar beklersiniz lakin ilk etapta 200 ile 1500 dolar arasında değişen fiyatlar belirlenmiş. Rihanna, bir bakıma ulaşılabilir lüks yaratmaya çalışıyor gibi.

Her zaman dil, din, ırk, zayıf ya da kilolu farketmeden koleksiyonlarını tüm dünya insanları için hazırlayan Rihanna, lüks markası Fenty’de 42 bedene kadar çıkan tasarımlara yer vermiş. Koleksiyonu hazırlarken doğduğu yer Barbados’tan ilham aldığını söyleyen yıldız isim, kreasyonunu ‘Güçlü ve sinirli” olarak tanımlıyor.