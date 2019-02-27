Rihanna yeni markası için 189 milyon TL’lik yatırım yaptı

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, yaklaşık iki ay önce yeni albüm müjdesi vermiş ve hayranlarını heyecanlandırmıştı. Ama sanırım albüm için biraz daha beklemek zorundayız çünkü 30 yaşındaki yıldız, yeni lüks markası için 189 milyon TL'lik bir yatırım yaptı.

Oyuncu, şarkıcı, tasarımcı ve marka sahibi Rihanna, geçtiğimiz ay, Dior, Louis Vuitton, Fendi ve Celine gibi markaları bünyesinde bulunduran, LVMH ile bir anlaşma yaptı ve kendi lüks markasını çıkarmaya hazırlanıyor…

2016'da Fenty x Puma adlı koleksiyonla moda dünyasına adım atan, 2017'de Fenty Beauty markasını çıkaran ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yıl da Savage X Fenty iç çamaşırı koleksiyonuyla adından söz ettirmişti.

Yaptığı her işte başarıyı yakalayan ünlü şarkıcı, şimdi de yeni çıkacak olan lüks markasıyla gündemde. Kadın ve erkek hazır giyim, deri ürünler, aksesuarlar ve çocuk giyimini kapsayacağı bu yeni marka için yaklaşık 30 milyon Euro yatırım yaptığı söylenen 30 yaşındaki yıldız isme LVMH de 30 milyon Euro’luk destek vermiş. Yani öyle bir marka geliyor ki, toplam değeri 380 milyon TL değerinde…

Marka için Louis Vuitton ve Celine’den bazı çalışanların da Rihanna’nın yeni markasında çalışması için görevlendirildiği belirtiyor. LVMH’nin baş stratejisi görevlisi Jean-Baptiste Voisin dahi, projenin başkanlığına atanmış.

