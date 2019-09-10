Rihanna’nın mikro çantasında ne olduğu tartışma konusu oldu

Rihanna geçtiğimiz gün JFK Havaalanı'nda görüntülendi. Ünlü şarkıcının elindeki mikro çanta dikkat çekti. Sosyal medya ise o minik çantanın içinde ne olabileceğini tartıştı ve 'İçinde ne var?' diye sordu...

Dünyaca ünlü şarkıcı, oyuncu ve işkadını Rihanna, geçtiğimiz gün JFK Havaalanı’nda görüntülendi. Salaş, siyah bir pantolon üzerine, kapüşonlu bir üst giyen ve spor kıyafetini sivri burunlu botlarla kombinleyen Rihanna’nın elindeki Jacquemus mikro çanta dikkat çekti.

Taksi desenli, parmak boyundaki minicik çanta, sosyal medyada da günün konusu oldu. Binlerce kişi, 31 yaşındaki şarkıcının içine ne sığdırmış olabileceğini düşündü. Pek çok kişi aksesuar olarak kullandığını yazsa da, bazıları mutlaka içinde bir şeyler olabileceği yönünde yorum yaptı.

Kimi kullanıcı ise çantanın içine sadece para koymuş olabileceğini söyledi. Bakalım bu kadar çok yapılan yorumlardan sonra Rihanna çantasına ne koyduğunu açıklayacak mı!

