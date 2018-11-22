Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Rita Ora albüm partisinde bir Türk tasarımı giydi
Rita Ora albüm partisinde bir Türk tasarımı giydi
Ünlü şarkıcı Rita Ora, yeni albümünün lansman partisinde Türk moda tasarımcısı Dilara Fındıkoğlu'na ait kırmızı, tüylü bir elbise giydi.
Moda 22 Kasım 2018 - 10:39

İngiliz şarkıcı Rita Ora, geçtiğimiz gece yeni albümü Phoenix için bir lansman partisi düzenledi. 12 parçadan oluşan albümün partisi için günler öncesinden hazırlıklara başlayan Ora, gecede kendini bir Türk tasarımcıya emanet etti.
rita-ora2Yurtdışında yaptığı koleksiyonlarla son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dilara Fındıkoğlu’nun 2019 yaz koleksiyonuna ait, kırmızı tüylü bir elbise giyen Ora, daha önce de Unicef’in Halloween Partisi’nde Fındıkoğlu tasarımı giymişti..
rita-orarita-ora1 rita-ora3 rita-ora4

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler