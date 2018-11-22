Rita Ora albüm partisinde bir Türk tasarımı giydi

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İngiliz şarkıcı Rita Ora, geçtiğimiz gece yeni albümü Phoenix için bir lansman partisi düzenledi. 12 parçadan oluşan albümün partisi için günler öncesinden hazırlıklara başlayan Ora, gecede kendini bir Türk tasarımcıya emanet etti.

Yurtdışında yaptığı koleksiyonlarla son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dilara Fındıkoğlu’nun 2019 yaz koleksiyonuna ait, kırmızı tüylü bir elbise giyen Ora, daha önce de Unicef’in Halloween Partisi’nde Fındıkoğlu tasarımı giymişti..

