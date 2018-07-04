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Rita Ora herkesin aradığı o filtreyi buldu
Rita Ora herkesin aradığı o filtreyi buldu
Ünlü şarkıcı Rita Ora, Fransa'da tatilde. Dün Instagram hesabına sarı bikinisiyle çekilmiş fotoğraflar koyan şarkıcı, uzun zamandır aradığı filtreyi bulduğunu yazan bir not paylaştı.
Moda 4 Temmuz 2018 - 13:03

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, sevgilisi ile birlikte Fransa’da tatilde. Tüm gününü teknede geçiren Ora, daha önce beyaz ve siyahını giydiği bikinin dün de sarı rengini tercih etti.
rita-ora-instagram3White Fox Boutique markasına ait bikini 53 dolar yani ortalama 250 TL değerinde. Ora, bikiniyi ‘Kaynakçı gözlüğü’ olarak bilinen florasan efektli bir gözlük, halka küpeler ve sezonun trendi vücut takısı zincir kolyelerle kombinlemiş.
rita-ora-instagram“Ah demek herkesin kullandığı filte! Anladım. Ayrıca bir not; Kutlama dansının ortasındayım. Bana Rita Rozay deyin” notuyla Instagram hesabından fotoğraflar paylaşan Rita Ora kısa sürede yüz binlerce beğeni, binlerce yorum aldı…
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