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Rita Ora, kılık değiştirerek Post Malone’un yerine sahneye çıktı kimse anlamadı
Rita Ora, kılık değiştirerek Post Malone’un yerine sahneye çıktı kimse anlamadı
Ünlü şarkıcı Rita Ora, Halloween için şarkıcı Post Malone kılığına girdi. Yetinmedi, arkadaşının konserinin açılışını yaptı. Ama Post Malone'a öyle benzemişti ki kimse anlamadı...
Moda 30 Ekim 2018 - 12:21

İngiliz şarkıcı Rita Ora, her yıl Cadılar Bayramı için seçtiği konseptlerle adından söz ettiriyor. Genelde ateşli kıyafetler tercih eden Ora, bu kez seçimiyle herkesi şaşkına çevirdi.

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Rita Ora

Son zamanlarda Rockstar şarkısıyla gündemde olan ünlü şarkıcı Post Malone kılığına giren Rita Ora, Malone’a olan birebir benzerliğiyle dikkat çekti. Her görenin ayırt etmekte güçlük çektiği Ora, bu benzerliği kullanmaya karar verdi ve Post Malone konserine Post Malone olarak çıktı.

Post Malone

Post Malone

Rockstar şarkısını playback olarak söyleyen Rita Ora’yı o anda kimse tanımadı ve herkes Post Malone olarak dinlemeye başladı. Tabii ki gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı ve bu eğlenceli anlar kameralara yansıdı…

Rita Ora

Rita Ora

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Post Malone

Son güncelleme: 12:24 - 30.10.2018

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