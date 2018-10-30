Rita Ora, kılık değiştirerek Post Malone’un yerine sahneye çıktı kimse anlamadı

Ünlü şarkıcı Rita Ora, Halloween için şarkıcı Post Malone kılığına girdi. Yetinmedi, arkadaşının konserinin açılışını yaptı. Ama Post Malone'a öyle benzemişti ki kimse anlamadı...

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İngiliz şarkıcı Rita Ora, her yıl Cadılar Bayramı için seçtiği konseptlerle adından söz ettiriyor. Genelde ateşli kıyafetler tercih eden Ora, bu kez seçimiyle herkesi şaşkına çevirdi.

Son zamanlarda Rockstar şarkısıyla gündemde olan ünlü şarkıcı Post Malone kılığına giren Rita Ora, Malone’a olan birebir benzerliğiyle dikkat çekti. Her görenin ayırt etmekte güçlük çektiği Ora, bu benzerliği kullanmaya karar verdi ve Post Malone konserine Post Malone olarak çıktı.

Rockstar şarkısını playback olarak söyleyen Rita Ora’yı o anda kimse tanımadı ve herkes Post Malone olarak dinlemeye başladı. Tabii ki gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı ve bu eğlenceli anlar kameralara yansıdı…