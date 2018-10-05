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Rita Ora’nın bir dergiye verdiği pozlar çok konuşuldu
Rita Ora’nın bir dergiye verdiği pozlar çok konuşuldu
Ünlü şarkıcı Rita Ora, Clash Dergisi'nin son sayısına kapak oldu. Verdiği pozlar ise sosyal medyada en çok konuşulan konularından biri oldu
Moda 5 Ekim 2018 - 12:09

Ünlü şarkıcı Rita Ora Clash Magazine Dergisi’nin son sayısına kapak oldu. Dergi için çıplak pozlar veren Ora’nın fotoğrafları ise sosyal medyanın gündemindeydi… Her biri birbirinden seksi olan fotoğraflarda apartman topuk olarak da bilinen kalın tabanlı topuklu ayakkabılar giyen Ora, dergiye özel açıklamalarda da bulundu.

Rita Ora Clash Magazine dergisi için kamera karşısına geçti.

Rita Ora Clash Magazine dergisi için kamera karşısına geçti.

“Popstar olmayı seviyorum” diyen Ora popstarlığın fantastik bir şey olduğunu ve hayal ettiği her şeye sahip olduğunu belirtti.

Ora, çekimlerde platform topuklu ayakkabılar tercih etti.

Ora, çekimlerde platform topuklu ayakkabılar tercih etti.

Dört yıl boyunca hiç turneye çıkmadığını ve son albümüyle birlikte turneye başladığını anlatan Rita Ora, bunun oldukça havalı olduğunu söyledi: “Sahneye geri dönmek, kalabalıkla bağ kurabilmek ve insanların beni gerçekten görmesini istedim.”

Verdiği pozlar, sosyal medyada çok ses getirdi.

Verdiği pozlar, sosyal medyada çok ses getirdi.

Ora popstar olmanın çok havalı olduğunu söylüyor.

Ora popstar olmanın çok fantastik olduğunu söylüyor.

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