Rita Ora’nın GQ gecesindeki stili güldürdü

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, dün akşam Londra’da Tate Modern’de düzenlenen GQ Dergisi’nin ödül törenine katıldı. Dantelli bir sütyen ile Toni Maticevski markasına ait 26 bin değerinde fırfırlı, transparan bir etek giyen Ora, stiliyle dikkat çekti.

Kıyafet her ne kadar iç çamaşırını andırsa da, Ora’nın jartiyerli kombini çok iyi taşıdığını söyleyebiliriz. Tek uyumsuz olan dantel ağırlıklı bir tasarımın altına giydiği, bilekten bağlamalı kumaş stiletto…

Ne var ki sosyal medya ünlü şarkıcının kıyafetiyle bir hayli dalga geçti. ‘Üstü uyuyor, altı flemenko dansı yapıyor’ gibi espirili yorumlar yapıldı.

