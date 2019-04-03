Roberto Cavalli iflasın eşiğinde, mağazalarını kapattı

Ünlü İtalyan markası Roberto Cavalli, iflasın eşiğine geldi. Geçtiğimiz gün iflası önlemek için yatırımcı aramaya başladığını açıklayan marka, bu açıklamanın ardından ABD’deki tüm mağazalarını tek tek kapattı.

Markanın yüzde 90’ı, 2015 yılından bu yana İtalyan özel sermaye şirketi Clessidra’nın elinde. Yüzde 10’luk kısım ise Roberto Cavalli’de… Philipp Plein ve Renzo Russo’nun şirketi OTB’nin taraflarla ilgilendikleri söylendi, ancak henüz bir anlaşma olmadı.

Konu ile ilgili bir sözcü, markanın bulunduğu zorluğun üstesinden gelmesi için gerekli kaynakları sağlayabileceklerini ve Cavalli’ye nakit enjekte etmeye potansiyel olarak hazır olduklarını belirtti. Ne var ki bu konuşmalar üzerine marka, mağaza çalışanlarını haber verilmeksizin eve gönderdi ve markanın Kuzey Amerika yan kuruluşunun adının yeniden yapılandırma planlarının bir parçası olarak 4 Nisan’a kadar ABD iflas yasasının 7. bölümünde tasfiye edeceği açıklandı.

ABD CEO’su Salvatore Tramuto dahil olmak üzere markadaki birden fazla şirket yöneticisi istifa etti.