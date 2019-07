Rosie Huntington Whiteley Türk markası tercih etti

Rosie Huntington Whiteley, dün sosyal medya hesabından arka arkaya üç paylaşım yaptı. Üzerindeki beyaz tulumu Piece of White diye etiketleyen ünlü modelin bir Türk markası giymesi, Türk takipçilerinde heyecan yarattı...

Ünlü model Rosie Huntington Whiteley, son dönemlerde stil paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her gün yaptığı kombinleri Instagram hesabında paylaşan Rosie, dün de beyaz bir tulumla çekilmiş fotoğraflarını yayınladı.

Yalın ama havalı tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Rosie’nin giydiği tulum özellikle Türk kullanıcılar tarafından öyle çok paylaşıldı ki, ilk etapta neden ünlü modelin fotoğrafı paylaşılıyor anlaşılmadı. Aslında olan şuydu; Rosie Huntington, Türk tasarımcı Zeynep Yenigün Tansuğ'un ikonik beyaz gömlekten ilham alarak 2017'de kurduğu markası Piece of White’tan bir tulum tercih etmişti.

Markanın Ewa modeli tulumuyla kamera karşısına geçen ünlü model, görünümünü Bottega Veneta'nın son dönem hit olan çantası The Pouch Bag ve yine hit ayakkabılardan kare burunlu bir stiletto ile tamamladı.