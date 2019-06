Royal Ascot yine birbirinden ilginç şapkalarla öne çıktı

Her yıl İngiliz Kraliyet Ailesi'nin onuruna düzenlenen Royal Ascot At Yarışları, yeni birbirinden ilginç şapkalarıyla gündemde. İşte beş gündür süren yarışların önüne geçen şapkalar...

Royal Ascot At Yarışları dün sona erdi. Beş gün süren ve atlardan çok birbirinden güzel şapkaların yarıştığı etkinlik, her yıl İngiliz Kraliyet Ailesi’nin onuruna düzenleniyor.

Royal Ascot At Yarışları kapsamında dün de Kadınlar Günü kutlandı. Kraliçe II. Elizabeth, Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton’ın da katıldığı etkinlikte, İngiliz sosyetesi ve kraliyet mensuplarının birbirinden ilginç şapkaları dikkat çekti.

Her yıl olduğu gibi ‘Asıl yarışan şapkalar’ yorumlarının yapıldığı yarışlar, 1711'den beri düzenleniyor… Etkinlikte hayvan figürlü şapkalar öne çıkarken, çiçeklerle bezeli modeller de bir hayli fazlaydı… İşte beş gündür süren yarışların önüne geçen şapkalar…