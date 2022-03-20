Rusya lideri Putin’in mitingde giydiği lüks kıyafetleri gündem oldu

Rusya Devlet Başkanı Putin, 25 gündür Ukrayna ile savaşırken önceki gün katıldığı mitingde giydikleri gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’tan beri savaş devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önceki gün katıldığı dev mitingde giydiği kıyafetler ve aksesuarları gündem oldu.

Savaşın başladığı günden beri sık sık kamuoyunun karşısına çıkan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, kamuflaj desenli tişört, kazak ve pantolonlarla poz verirken Rusya Devlet Başkanı’nın mitingde giydiklerinin ise binlerce dolar değerinde olduğu ortaya çıktı.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde Putin’in stadyumda düzenlenen mitingde yaklaşık 15 bin dolar değerindeki Loro Piana marka kabarık mont giydiği belirtilirken, Rus liderin beyaz boğazlı kazağının ise Kiton marka olduğu ve değerinin yaklaşık 3 bin dolar olduğu kaydedildi. İtalyan markası olan Loro Piana ve Kiton, moda dünyasının da önde gelen markaları arasında gösteriliyor.

Başkent Moskova’daki Luzhniki Stadyumu’nda gerçekleşen etkinlikte 200 bin kişiye konuşan Putin’in giydiği ceketin fiyatının ülkesindeki asgari ücretten 25 kat daha fazla olduğu da belirtildi.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Putin’in lüks ürünlere olan merakının bilindiğini yazarken, geçmişte Putin’in değeri yaklaşık 10 bin dolar olan Blancpain Grande Date Acqua Lung saat taktığını ve ayrıca 700 dolarlık Loro Piana spor ayakkabı giydiğini de hatırlattı.

Putin’in konuşması sonrasında bazı muhalifler, Rus liderin tutumunu eleştirdi. Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan bir sosyal medya kullanıcısı, “Rus halkı marketlerde gıda için kavga ederken Ruslara 1.5 milyon rubleelik Loro Piana ceketle konuşmak uygun olmadı” yorumunu yaptı.

Öte yandan Putin’in geniş ceketinin içine kurşun geçirmez yelek giydiği de öne sürüldü. Sosyal medyada Putin’in bu kadar insanı stadyuma getirmek için para ödediği de iddia edildi.

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