Saadet Işıl Aksoy katıldığı davette verdiği pozlarla tavşana benzetildi

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Dünyaca ünlü bir saat markasının St. Petersburg’taki ‘Her Time’ sergisinin açılışına katılan oyuncu Saadet Işıl Aksoy, Nicole Kidman ile birlikte kırmızı halıda boy gösterdi…

Saat markasının davetlisi olarak sergiye giden Aksoy, zarif görünümüyle dikkat çekti. Zeynep Tosun imzalı elbisesi ile oldukça şık bir stile sahip olan Aksoy, saçı, makyajı ve kıyafetini kombinlediği aksesuarlarıyla da uyum içindeydi…

Ay ve yıldızdan oluşan transparan elbisenin tek göze batan detayı ise, içindeki bodysuit’in çok fazla görünüyor olması. Zira elbisenin altındaki desenlerle, üst kısım sanki birbirinden çok farklı gibi görünüyor… Tonlar çok daha fazla birbirine yakın olsaymış, ortaya efsane bir görüntü çıkabilirmiş…

Gelelim Saadet Işıl Aksoy’un tavşana benzetilmesine… Kırmızı halıda verdiği pozlarla çok ruhsuz bulunan ünlü oyucu, duruş ve bakış itibariyle de bir çok eleştiriye maruz kaldı… İşte o yorumlar…

“Gülme mi dediler? Neden far görmüş tavşan gibi kaldın öyle?”

“Her şey güzel ama tüm fotoğraflarda korkmuş ve ağlayacak gibisiniz.”

“Neden bir şeyden korkmuş gibi tüm fotoğraflarınız?”

“Öcü görmüş gibi çıkmışsınız Saadet Hanım.”

“Ufo gören masum köylü.”

“Sen Saadet Işıl Aksoy’sun. Neden dövecek gibi bakıyorsun?”

“Çok güzelsiniz ama keşke yüzüne far tutulmuş tavşan gibi bakmasaydınız.”

“Tavşam bakışlı”