Sahnede mayo giyen ünlü isimler

Hadise'nin geçtiğimiz hafta Almanya'da verdiği konserde giydiği sahne kostümü gündeme oturmuş, Adriana Lima'nın giydiği iç çamaşırıyla da benzerlik gösterdiği için tartışmalara neden olmuştu. 'Tasarım bana ait' diyen Hadise her ne kadar mayo giymeyi ilk başlatan kişi olmasa da, ülkemizde başarıyla taşıyan isimlerden biri...

Pazar günü Almanya Gelsenkirschen'de konser veren Hadise, son derece seksi bir mayo ile (iç çamaşırı demek daha doğru olur çünkü tasarım dünyaca ünlü iç giyim markasının koleksiyonuna ait tasarımıyla aynı) sahneye çıktı. Magazinde basınında çıkan haberlerde tasarımın kendine ait olduğu yazıyordu. Ne var ki giydiği mayoyu daha önce Victoria’s Secret defilesinde Adriana Lima giymişti. Ki aynı gün sozcu.com.tr olarak bu haberi ilk olarak biz verdik ve iki ünlü ismin fotoğraflarını yan yana koyarak benzerliği de ortaya koyduk…

Hadise’nin hem sahneye seksi bir mayo ile çıkması hem de ünlü bir markaya ait tasarımı ‘Kendim tasarladım’ demesi tartışmalara yol açtı. Fakat Hadise sahneye mayo ile çıkan ilk isim değil. Kaldı ki, kostümü çok da iyi taşımış. Zira herkesin harcı değildir böyle cesur bir tercih yapmak… Sadece bir kişi hariç; o da yıllara meydan okuyan Cher…

Dünyaca ünlü şarkıcı Cher, 54 yıldır stiliyle tüm dünyaya ilham veriyor. İlk albümü çıkardığı 1965 yılından bu yana her giydiği taklit edilen, stili uyarlanan 73 yaşındaki yıldız, sahne şovlarıyla da dünya starlarını etkisi altına alıyor. Zaten zaman içinde bir çok şarkıcının sahne şovları Cher’den sonra tamamen performans odaklı olmaya başladı desek yanlış olmaz.

Efsane ismin sahne kostümleri, özellikle transparan, dekolteli kıyafetleri ve en önemlisi de mayoları yıllar içinde pek çok şarkıcının radarına girdi. Herkes artık özel tasarım, taşlı, payetli mayolarla sahneye çıkmaya başladı. Ne var ki yıl 2019 ama hala onun kadar cesuru çıkmadı!

Cher’in 1970’ler ve 80’lerde giymeye başladığı mayolar, günümüzde Jennifer Lopez ve Beyonce başta olmak üzere Cardi B, Taylor Swift, Selena Gomez, Lady Gaga, Nicki Minaj, Halsey, Madonna, Mariah Carey ve Britney Spears gibi dünyaca ünlü isimlere ilham veriyor.

Ülkemizde ise yanlış bilmiyorsak ilk olarak Hande Yener sahneye mayo ile çıktı. Daha sonra ise Hadise, Simge Sağın, İrem Derici, Gülşen gibi isimler kostüm olarak birbirinden

şık mayolar tercih etmeye başladı. İşte geçmişten günümüze sahneye mayo ile çıkan ünlü isimler…