Saint Laurent Paris Moda Haftası’ndan çekildi

Dünyaca ünlü moda markası Saint Laurent, yaptığı açıklama ile moda dünyasında şaşkınlık yarattı. Ünlü moda markası, corona virüs krizinden dolayı Paris Moda Haftası programından çekilme kararı aldı. Yılın geri kalanında kendi programına odaklanmak için etkinlikte olmayacağını belirten Fransız moda devi “Mevcut durumun ve radikal değişim dalgalarının farkında olan Saint Laurent, temposunun kontrolünü ele geçirmeye ve programını yeniden şekillendirmeye karar verdi. Koleksiyonlarını 2020’nin önceden belirlenmiş programlarından hiçbirinde sunmayacak” diyerek aldığı kararı açıkladı.

MARKANIN BUNDAN SONRA NE YAPACAĞI AÇIKLANMADI

Lüks moda evinin herhangi bir podyum şovu yapıp yapmayacağı veya bundan sonra koleksiyonları göstermek için daha samimi veya tamamen sanal bir yaklaşım seçmeyi seçip seçemeyeceği açık değil.