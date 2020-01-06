Salma Hayek’in 77. Golden Globe kıyafeti sosyal medyada tartışma konusu oldu
Dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, dün akşam ABD’nin Los Angeles kentindeki Beverly Hilton’da düzenlenen gecenin kırmızı halısına damga vurdu. Gucci markasına ait mavi-beyaz renklerden oluşan elbisesi ile dikkatleri üzerine çeken Hayek, sosyal medyanın da gündemine oturdu…
Görünüşünü kıyafetiyle uyumlu Chopard markasına ait, mavi küpelerle bütünleyen 53 yaşındaki yıldızın derin göğüs dekoltesi tartışmalara yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları, fazla açık buldukları dekoltesi için “Porno setine gitmiyorsun Salma” dedi…