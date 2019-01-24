Salma Hayek’ten 52’lik poz

Dünyaca ünlü oyuncu 52 yaşındaki Salma Hayek, dün Instagram hesabından mayolu bir fotoğrafını paylaştı. Melissa Odabash markasına ait 1800 TL’lik leopar desenli mayo ile poz veren Hayek’in paylaşımı önce ‘Throw Back Thursday – Perşembe gününden bir kesit’ anlamına gelen #tbt sanıldı. Ama ünlü oyuncu Londra’nın dondurucu soğuğundan kaçıp kendini sıcak kumlara, denize bıraktı…

1950’lerdeki gibi poz veren Hayek’in, 52 yaşında olmasına rağmen ince beli, fit vücudu hayranlık uyandırdı.