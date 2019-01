Sarah Jessica Parker paylaştı, ‘Carrie Bradshaw geri mi geliyor’ soruları başladı

Bir döneme damgasını vuran Sex and the City dizisinin başrol oyuncusu Sarah Jessica Parker, projede hayat verdiği Carrie Bradshaw karakterine büründü. Sosyal medya hesabından Carrie gibi giyinip video paylaşan Parker'ın bu hamlesi 'Carrie geri mi geliyor?' sorularına neden oldu...

Yayınlandığı gün izlenme rekorları kıran, 1990’lara damgasını vuran Sex and the City dizisinin üzerinden neredeyse 21 yıl geçti ama hala etkileri devam ediyor. Dizide, Sarah Jessica Parker’ın canlandırdığı Carrie Bradshaw karakterinin stili ise halen pek çok kişiye ilham veriyor.

Dizi öyle çok sevilmişti ki iki kez filmi çekildi. Hatta Sex and the City dizisinin yeniden çekilmesi dahi gündeme gelmişti. Ne var ki kadro yeniden bir araya gelemedi. Ne var ki Carrie Bradshaw hiçbir zaman unutulmadı. Şimdi de uzun bir aranın ardından Carrie geri dönüyor…

Sadece dizi setlerinde değil, set dışında da “stil ikonu” seviyesine yükselen Sarah Jessica Parker, Sex and the City dizi ve filmleriyle birlikte neredeyse 20 yıldır hayranlarının göz hizasındaydı. Manhattan caddelerinin sonsuz cazibesi ve yüksek moda algısında Carrie Bradshaw dokunuşu kesinlikle vardı. Parker, geçtiğimiz gün de Instagram hesabından bir video paylaştı ve takipçilerini heyecanlandırdı….

Paylaştığı video ile, açık yeşil tütüsü, dantelli topuklusu, kadife kemeri ve yıldızı yüksek altın ceketiyle bizi zaman kapsülünde 21 sene öncesine götürdü desek yeri. Parker bu paylaşımın altına şu notu düştü: “Eski arkadaşım. O kadar net bir duruş sergiliyor ki. Muhteşem bir markayla iş birliğine gidiyor ve hepimizin önemsediği bir konuyu destekliyor. Devamı gelecek. X, SJ.”

Projenin detayları henüz belli değil ama Matt Damon’ın da kurucu ortaklarından olduğu Stella Artois’in Water.org.partnership, yeryüzünün gelişmemiş ülkelerindeki temiz su ihtiyacını karşılamayı kendine misyon edinmiş bir kurum ile bir işbirliğine gittiği düşünülüyor…