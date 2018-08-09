Şarkıcı Rita Ora artık bir model

Müzik dünyasının çılgın kadını Rita Ora, aldığı bir kararla herkesi şaşırttı. Kate Moss'un modellik ajansıyla anlaşma imzalayan Ora, artık profesyonel olarak modellik yapacak...

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Dünyaca ünlü şarkıcı ve şarkı yarışması jüri üyesi Rita Ora, müzik dışında çok uzun zamandır amatör olarak modellikle de ilgileniyor. Şimdiye kadar bir çok modaevinin reklam kampanyalarında gördüğümüz Ora artık bu işi profesyonelliğe çevirdi.

Kate Moss’un iki yıl önce kurduğu ajansı Kate Moss Agency ile bir sözleşme imzalayan Rita Ora artık bir model. Moss ve Ora, bu birlikteliği dün sosyal medya hesaplarından da doğruladı. Bakalım Ora’nın ilk profesyonel işi ne olacak hep birlikte göreceğiz…