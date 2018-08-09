Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Şarkıcı Rita Ora artık bir model
Şarkıcı Rita Ora artık bir model
Müzik dünyasının çılgın kadını Rita Ora, aldığı bir kararla herkesi şaşırttı. Kate Moss'un modellik ajansıyla anlaşma imzalayan Ora, artık profesyonel olarak modellik yapacak...
Moda 9 Ağustos 2018 - 16:29

Dünyaca ünlü şarkıcı ve şarkı yarışması jüri üyesi Rita Ora, müzik dışında çok uzun zamandır amatör olarak modellikle de ilgileniyor. Şimdiye kadar bir çok modaevinin reklam kampanyalarında gördüğümüz Ora artık bu işi profesyonelliğe çevirdi.

Rita Ora, artık modellik de yapacak...

Rita Ora, artık modellik de yapacak…

Kate Moss’un iki yıl önce kurduğu ajansı Kate Moss Agency ile bir sözleşme imzalayan Rita Ora artık bir model. Moss ve Ora, bu birlikteliği dün sosyal medya hesaplarından da doğruladı. Bakalım Ora’nın ilk profesyonel işi ne olacak hep birlikte göreceğiz…

Rita Ora (solda) Kate Moss'un ajansı ile anlaşma yaptı.

Rita Ora (solda) Kate Moss’un ajansı ile anlaşma yaptı.

Son güncelleme: 18:46 - 09.08.2018
Etiketler