Şebnem Günay For Better Memories koleksiyonunu tanıttı

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında gerçekleştirdiği defilesinde Şebnem Günay, çocukluğu, ailesi, arkadaşları ve Jane Fonda’dan ilham alarak oluşturduğu Sonbahar-Kış 2019-20 koleksiyonu ‘For Better Memories’ (Daha Güzel Anılar) ile mükemmellik ve estetik kaygısından uzak, kişinin kendi gibi olması gerektiğine vurgu yapıyor.

Koleksiyon, caddelerde, spor salonunda, dans pistinde ya da rahat bir pazar gününde, kiminle nerede olursan olduğun, detaylarda kaybolmadığın ve kendi tarzından uzaklaşmadığın konforlu bir koleksiyon yaratıyor.

Sokak stili ruhunu mükemmel şekilde ifade eden, her koleksiyonunda başkalarına ilham veren Şebnem Günay'ın 21 kadın ve 3 erkek look'tan oluşan tasarımlarında açık tonlu yumuşak tonlar eşlik ediyor.