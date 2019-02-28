Seda Bakan Öldür Beni Sevgilim galasında, göbeğiyle dikkat çekti

Ünlü oyuncu Seda Bakan, dün akşam Murat Boz ile başrolü paylaştığı Öldür Beni Sevgilim filminin galasında hem stiliyle hem de ortaya çıkan göbeğiyle dikkat çekti...

Geçtiğimiz hafta hamilelik dedikodularıyla gündeme gelen Seda Bakan, her ne kadar açıklamak istemese de, Öldür Beni Sevgilim filminin fragman gösteriminde ‘O muhbiri bulacağım’ diyerek haberlerin doğru olduğunu onaylamıştı…

Dün, Murat Boz ile başrolü paylaştığı filmin galasına katılan Bakan, Tarız Ediz imzalı, fildişi rengi, bacak dekolteli bir elbise giydi… Şu an 4 aylık hamile olan Bakan’ın stili kadar, elbiseden çıkan minik göbeği de dikkat çekti.

