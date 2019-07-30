Seda Sayan’ın beyaz bikinisi iç çamaşırı sanıldı

Seda Sayan, Safiye Soyman ile Bodrum'da tatilde... Yakın arkadaşı Soyman ile keyifli vakit geçiren ve bu anları sosyal medya hesabında paylaşan Sayan, bikinili fotoğraflarını yüklemeyi de ihmal etmedi. Ne var ki ünlü şarkıcının bikinisi iç çamaşırı sanıldı...

Safiye Soyman ile Bodrum’da tatil yapan Seda Sayan, yakında başlayacak olan ve sunuculuğunu üstlendiği Yemekteyiz programı öncesi stres attı. Safiye Soyman ile birlikte dans ettiği videoları Instagram Story’de paylaşan ünlü şarkıcı, giydiği beyaz bikini ile de sosyal medyayı ikiye böldü.

Üstü güpürlü, sütyene benzeyen beyaz bikinisi görenler ‘Seda iç çamaşırı ile mi güneşleniyor’ derken, Sayan’ın bikini kopçasının da sütyenlerdeki gibi olması, ‘İç çamaşırı’ yorumlarının daha fazla olmasına neden oldu.

Seda Sayan hayranları ise şarkıcının iç çamaşırı ile poz vermeyeceğini, üzerindekinin bikini olduğunu yazdı…

