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Seda Sayın aynı kıyafetin 2 rengini de aldı
Seda Sayın aynı kıyafetin 2 rengini de aldı
O Ses Türkiye jürisine katılan Seda Sayan, daha önce şarkıcı Bengü'de gördüğü kırmızı kıyafeti bir düğünde giydi, yetmedi başka bir rengini daha aldı...
Moda 8 Ekim 2018 - 14:04

O Ses Türkiye yarışmasında jüri olduğu açıklandığından bu yana en çok konuşulan isimlerden biri oldu Seda Sayan. Önce jüriliğe yakışıp yakışmadığı tartışıldı ki pek çok kişi kendisinin yarışmaya uymadığı konusunda hem fikir oldu. Ardından yarışmanın ilk günü şarkıcı Hadise’den yaşça büyük olmasına rağmen daha genç göründüğü konuşuldu. Bu sebepten midir bilinmez kısa süre sonra Sayan dişlerini yeniletti, kirpik taktırdı, dudak kontörü yaptırdı ve son olarak da geçirdiği değişimle Burcu Esmersoy’a benzetilmesiyle gündeme geldi…

Seda Sayan geçtiğimiz günlerde bir düğüne giderken bu kırmızı kıyafeti giymişti...

Seda Sayan geçtiğimiz günlerde bir düğüne giderken bu kırmızı kıyafeti giymişti…

Şimdi ise Raşit Bağzıbağlı’ya ait bir tasarımla gündemde. Bu kırmızı ışıltılı kıyafeti daha önce Begün giymişti. Denilene göre zaten Seda Sayan, Bengü’nün üzerinde görüp aynı kıyafeti almış ve bir düğüne katılmıştı. Tabii iki ünlü kadın aynı kıyafeti giyince bir anda ‘Hangisine yakışmış’ soruları sorulmaya başlandı. Kimi Bengü kimi ise Seda Sayan dedi ama genele baktığımızda ikisi de eşit derecedeydi…

Aynı kıyafeti bir konserinde Bengü de giymişti...

Aynı kıyafeti bir konserinde Bengü de giymişti…

Seda Sayan dünkü programda gri ışıltılı kruvaze kesim bir kıyafet giydi. Raşit Bağzıbağlı imzalı bu tasarım aslında daha önce düğüne giderken giydiği kıyafetin grisi… Sosyal medya kullanıcıları ise bu durumu ‘Giymelere doyamadı’ olarak değerlendirdi…

Sayan, iki parçadan oluşan Raşit Bağzıbağlı imzalı kıyafeti dün de yarışmada giydi...

Sayan, iki parçadan oluşan Raşit Bağzıbağlı imzalı kıyafeti dün de yarışmada giydi…

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