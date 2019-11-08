Selena Gomez kardeşiyle ilk kez Frozen 2 galasına katıldı

Son zamanlarda Justin ve Hailey Bieber çiftiyle sorunlar yaşayan, bir yandan yeni single’ının tanıtımı için hummalı bir çalışma içine giren Selena Gomez, dün akşam Hollywood, California’daki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen Frozen 2 galasına katıldı.

Kardeşi Gracie Teefey ile ilk kez bir galaya katılan Selena Gomez ve kardeşi, Marc Jacobs tasarımı tercih etti. Aynı kıyafeti giyen kardeşler, Prenses Anna ve Elsa’ya gönderme yaptıkları tasarımla beğeni topladı.