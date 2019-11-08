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Selena Gomez kardeşiyle ilk kez Frozen 2 galasına katıldı
Selena Gomez kardeşiyle ilk kez Frozen 2 galasına katıldı
Selena Gomez, dün akşam Los Angeles'ta düzenlenen Frozen 2 filminin galasına katıldı. Geceye kardeşi Gracie Teefey ile gelen Gomez'in stili dikkat çekiciydi...
Moda 8 Kasım 2019 - 15:18

Son zamanlarda Justin ve Hailey Bieber çiftiyle sorunlar yaşayan, bir yandan yeni single’ının tanıtımı için hummalı bir çalışma içine giren Selena Gomez, dün akşam Hollywood, California’daki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen Frozen 2 galasına katıldı.

Gracie Teefey ve Selena Gomez

Kardeşi Gracie Teefey ile ilk kez bir galaya katılan Selena Gomez ve kardeşi, Marc Jacobs tasarımı tercih etti. Aynı kıyafeti giyen kardeşler, Prenses Anna ve Elsa’ya gönderme yaptıkları tasarımla beğeni topladı.

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