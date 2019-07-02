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Selena Gomez kuzeni ile birlikte Meksika’da tatilde
Selena Gomez kuzeni ile birlikte Meksika’da tatilde
Ünlü şarkıcı Selena Gomez, kuzeni Priscilla DeLeon'un bekarlığa veda partisi için Meksika'nın Punta Mita kentine tatile gitti. Gomez'in kilo almış hali ve üzerinde bir beden büyük gibi görünen beyaz mayosu dikkat çekti.
Moda 2 Temmuz 2019 - 16:08

Son zamanlarda inzivaya çekilen Selena Gomez, arkadaşlarıyla birlikte Meksika’nın Punta Mita kentine tatile gitti. Kuzeni Priscilla DeLeon’un bekarlığa veda partisi için şehre giden Gomez, sahilde çekilen fotoğraflarıyla şaşırttı.
Bol bol denize giren, sörf yapan Gomez’in kilo almış halleri ve bir beden büyük gelmiş gibi bir görünüme sahip mayosu dikkat çekti.
L*Space markasına ait, 134 sterlin yani yaklaşık olarak 955 TL değerinde beyaz bir mayo giyen 26 yaşındaki yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada da eleştiri oklarına hedef oldu.

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