Selma Ergeç yeni imajıyla şaşkınlık yarattı

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Selma Ergeç denince hemen hemen herkesin aklına hanım hanımcık, kendi halinde, sessiz bir kadın geliyor… Stilini hiç değiştirmeyen, tercihini her daim rahatlıktan yana kullanan, hatta çoğu zaman giyimiyle ‘Rüküşlük’ mertebesine ulaşan güzel oyuncu dün herkesi şaşkına uğrattı…

Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra yıldızı daha da parlayan Ergeç, Yaşamayanlar’ın galasına öyle bir geldi ki, şıklık konusunda diğer kadınların onun yanında pek de şansı yoktu. Koyu kahve tonlarından vazgeçmeyen ama dizi için sarıya boyadığı saçlarıyla Shakira’ya benzetilen Selma Ergeç, stiliyle de kendine hayran bıraktı.

Raisa & Vanessa’nın ünlü oyuncu için özel olarak hazırladığı catsuit’i andıran tulumla oldukça vamp bir imaj çizen Selma Ergeç’in kesinlikle eski halinden eser yoktu. Ki bu halini eski haline tercih ederiz. Çünkü baştan ayağa harika görünüyor…

Yeni imajıyla hayranlarından da tam not alan Selma Ergeç, dizideki haliyle de oldukça seksi görünüyor… Sosyal medya ise güzel oyuncunun soyadından yola çıkarak ‘Er geç bunu bekliyorduk’, ‘Er geç seksi olacaktı’ gibi yorumlar yaptı. Takipçiler böylelikle güzel oyuncunun bu tarz bir projede boy göstermesini beklediklerini de ima etmiş oldu.