Serdar Uzuntaş Milano Dijital Fashion Week’in tek Türk tasarımcısı oldu

Bu sene pandemi nedeniyle ilk kez dijital ortamda düzenlenen Milano digital moda haftası, dünyanın her yerinden birbirinden değerli markaya ev sahipliği yapıyor. 14 Temmuzda başlayan ve 4 gün sürecek olan dijital etkinliğin bu yıl ki dünyaca ünlü modacıları arasında Türkiye'den tek moda tasarımcısı olarak katılan Serdar Uzuntaş yer aldı.

Etkinliğin ikinci gününde, modern ressamlar Pierre Soulages ve Laszlo Lakner'ın yanı sıra Dawid Bowie'den de ilham aldığı yeni 2021 İlkbahar/Yaz Erkek Koleksiyonu temalı moda kısa filmiyle Uzuntaş, Milano'da izleyicilerin beğenisine çıktı.

Dijital Moda Haftası kapsamında gösterilen kısa film 15 Temmuz 2020'de Dolce& Gabbana'nın show filminden hemen önce gösterildi. Serdar Uzuntaş'ın İstanbul temalı koleksiyonun digital gösterimi ayrıca Milano'nun en görkemli yapısı olan Duomo Kilisesi'nin duvarına yerleştirilen dev ekranlardan da gösterildi.

Uzuntaş “Ocak 2020’de ilk deneyimim olan Milano moda haftası o kadar heyecan vericiydi ki, modaya bu kadar belirsiz bir zamanda da bende destek vermeye devam etmek istedim. Bu yıl benim için yapılan büyük jest ile bir tasarımcı olarak onur duydum diyebilirim. Zira Duomo Klisesi'nin duvarında bulunan büyük ekranlarda benim koleksiyon filmimi yayınladılar. Bu Benim için de bir ilk oldu” dedi.

