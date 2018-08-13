Seren Serengil’in düğün kıyafeti de beğenilmedi

Mayıs ayında, Fransa'da sürpriz bir nikahla evlenen Seren Serengil ve Yaşar İpek, dün de Bodrum'da bir düğün yemeği verdi. Serengil'in gelinlik tercihi ise sosyal medyaya damgasını vurdu...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Seren Serengil’in 3 gün hapse gireceği dönem yakınlaşan Yaşar İpek ve Seren Serengil bir küs bir barışık ilişkilerine devam ederken, ani bir kararla mart ayında evlenmeye karar verdi. Nisan ayında nişanlanan çift, mayıs ayında Fransa’da sürpriz bir şekilde evlendi….

Serengil ve İpek çifti, Bodrum’daki villalarında gerçekleşen, White Night adını verdikleri yemeğe, az sayıda dostlarını çağırdı. Gecede ikili beyazlar içinde konuklarının karşısına çıktı.

Yaşar İpek nişanda olduğu gibi, hatta belki aynı takım elbise bile olabilir, yine beyazlar içindeydi. Ama asıl merak edilen kişi Seren Serengil’di. Zira aylardır ‘En güzel gelin ben olacağım.”, “Gelinliğim çok güzel olacak, şaşıracaksınız” gibi yorumlar yapan Serengil’den muhteşem bir tasarım bekledi herkes…

Ne var ki gelinliği beklentilerin çok altındaydı. İzmirli bir butik olan Seyranlı markasının hazırladığı tasarım, iki parçadan oluşan vintage bir gelinlikti. Aslında yüksek bel bir etek ve crop top’tan oluşan bir kıyafet desek daha yerinde olur. Zira gelinlikten oldukça uzak…

Kıyafetin üst tarafındaki o tüller olmasaymış belki kurtarır bir tarafı olabilirmiş ama Seren Hanım muhtemelen tüllerden vazgeçemiyor ve her özel kıyafetinin bir yerine mutlaka koyduruyor.

Serengil’in kıyafet seçimi sosyal medyaya da damgasını vurdu. İşte gelinliğe yapılan yorumlardan bazıları…

“23 Nisan’da sahneye çıkacak olan ponpon çocuklara benzemiş.”

“Aylardır dikiliyor dediği gelinlik bu muymuş? Hazır alsan daha iyiymiş!”

“Abidik gubidik elbise giyip, adına gelinlik diyenlerin kafasını kırasım var.”

“Yılın en güzel gelinliği seçildiği dönem, ‘Benimkini henüz görmediniz’ dediği gelinlik bu mu?”

“Yılsonu müsameresine mi hazırlanıyor?”

“Param var ama zevkim yok gelinliği”

“Millete varoş diyenin gelinliğine bak.”

“İnanılmaz elit bir gelinlik ama biz alt tabaka olduğumuzdan anlayamayız.”

“Bence bu gelinliği sadece konuşulmak için giymiş olabilir.”

“Eteği çeyizlik çamaşır makinesi örtüsüne benziyor.”

“Gelinliğin altına astar mı giymiş sadece. Altını giymeyi unutmuş olabilir mi?”

“Gelinliğin gelişi nişanlıktan belliydi”