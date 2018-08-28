Serena Williams, 33 yıl sonra Anne White ile aynı kaderi paylaştı

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Serena Williams… Dünyanın en başarılı sporcularından biri… Amerikalı profesyonel tenisçi, şimdiye kadar 23 Grand Slam şampiyonu oldu. Olimpiyat madalyası da bulunan Williams, 2005 yılında ise dünyaca ünlü bir tenis dergisi tarafından son 40 yılın en iyi 17. oyuncusu seçildi.

2015 yılında Alexis Ohania ile aşk yaşamaya başlayan, 2016 Aralık ayında ise kızları Olympia’yı dünyaya getiren Williams, sadece sporda değil, moda dünyasındaki başarısını da gözler önüne serdi. Çocukluğundan bu yana modaya, tasarım yapmaya meraklı olan Serena, 15 yıldır hayalini kurduğu işi hayata geçirdi. Artık bir moda markasına sahip olan ünlü tenisçi, ayrıca maçları için de özel tasarımlar yapıyor. Bunlardan biri de son dönemde tercih ettiği ‘Catsuit’ler…

Doğumdan sonra ilk kez katıldığı bir majör turnuvada giydiği siyah tulum ile dikkat çeken Serena Williams, bu tasarımla kendisini Black Panther filmindeki Wakandalı savaşçı bir kraliçe gibi hissettiğini söylemişti. Daha sonra ise bu kıyafetleri neden giydiğini açıkladı. Meğer doğuma bağlı olarak pulmoner emboli (toplardamardaki pıhtının koparak akciğer arterini tıkaması) rahatsızlığından dolayı bu tulumları özel olarak hazırlatmış.

Ne var ki geçtiğimiz hafta Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda sahne alan Serena Williams, ‘Catsuit’i ile yine gündeme oturdu. Fransa Tenis Federasyonu Başkanı Bernard Giudicelli, oyuncuların kıyafetlerine kurallar getireceklerini açıkladı. Bu yasakta ise Serena Williams’ın Roland Garros'ta giydiği siyah kıyafetin etkili olduğunun altını çizdi: “Bu daha fazla kabul edilemez. Oyuna ve mekana saygı gösterilmeli” diyen Giudicelli. getirilecek kuralların Wimbledon'daki kadar katı olmayacağını, oyuncuların belli sınırlar çerçevesinde beyaz giyeceğini belirtti.

Getirilen bu yasak sonrası bir açıklama da Serena Williams’tan geldi… Bu tip kıyafetleri bir daha giymeyeceğini belirten ABD’li tenisçi “Giudicelli ile konuştum. Bunu yapmaya hakları var. Bu kıyafetleri sağlık nedenlerinden dolayı giyiyordum ama bundan sonra giymeyeceğim” dedi…

Alınan karardan sonra Williams’a sosyal medyadan destek yağdı. Kimsenin bunu yapmaya hakkı olmadığını söyleyen sosyal medya kullanıcıları dışında Nike da bir paylaşım yaptı. “Süper kahramanların kostümlerini çıkarabilirsiniz ama onların süper güçlerini alamazsınız” mesajı yayınlayan markanın bu paylaşımı büyük beğeni topladı…

Dün ise Twitter’da ünlü tenisçi Anne White’ın bir fotoğrafı dolaşmaya başladı… 1985 Wimbledon’da da Anne White beyaz bir ‘Catsuit’ giymiş, ertesi gün ise hakem tarafından başka bir kıyafet giymesi için kendisi nazikçe uyarılmıştı… 33 yıl önce yaşanan bu durum, “Yasakçı zihniyet 33 yıldır değişmemiş” yorumlarına neden oldu…