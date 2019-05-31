Serena Williams Fransa Açık Tenis Turnuvası’na mesaj içerikli bir kıyafetle çıktı

23 kez şampiyon olan Serena Williams, geçtiğimiz gün Fransa Açık Tenis Turnuvası'na katıldı. Her maçında giydiği tasarımlarla dikkat çeken Williams, bu kez de mesaj içerikli kıyafetiyle öne çıktı. Ünlü tenisçi kendini 'Şampiyon, kraliçe, anne, tanrıça' olarak tanımladı.

Serena Williams… Dünyanın en başarılı sporcularından biri… Amerikalı profesyonel tenisçi, şimdiye kadar 23 Grand Slam şampiyonu oldu. Olimpiyat madalyası da bulunan Williams, 2005 yılında ise dünyaca ünlü bir tenis dergisi tarafından son 40 yılın en iyi 17. oyuncusu seçildi.

Williams başarıları kadar turnuvalarda giydiği kıyafetlerle de adından söz ettiriyor. Her zaman özel tasarım kıyafetlerle maça çıkan ünlü tenisçi, geçtiğimiz yıl katıldığı bir majör turnuvada giydiği ‘Catsuit’ ile tepki çekmiş ve Fransa Tenis Federasyonu Başkanı Bernand Giudicelli, oyuncuların kıyafetlerine sınırlandırma getirmiş ve bu kararda Serena’nın giydiği kıyafetin etkili olduğunu açıklamıştı…

Williams karara tepki verip, sağlık açısından bu kıyafeti tercih ettiğini söylese de maalesef karardan vazgeçilmemişti. Hatırlarsanız o dönem Williams, doğuma bağlı olarak pulmoner emboli (toplardamardaki pıhtının koparak akciğer arterini tıkaması) rahatsızlığından dolayı bu tulumları özel olarak hazırlattığını söylemişti…

Williams şimdi yeniden Fransa Açık Tenis Turnuvası’nda ve yine kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Zebra desenli bir şort etek ve crop top tercih eden Serena Williams, tıpkı kahramanlar gibi pelerinle maça çıktı.

Off White -Nike işbirliğinde Virgil Abloh’nun tasarladığı kıyafette Fransızca ‘Champion, queen, mother, goddess yani şampiyon, kraliçe, anne, tanrıça yazıyor. Aradan geçen bir yılın ardından Williams, bu tasarımla bir nevi yasakları protesto ederek, ‘Ben bir kahramanım’ mesajı veriyor.

