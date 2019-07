Serena Williams her vücut tipine uygun tek bir elbise tasarladı

Ünlü tenisçi Serena Williams, ‘Herkes ve her beden” için yeni bir elbise tasarladı. Kendi ismini taşıyan Serena markasından çıkardığı bu ürünü sosyal medya hesabından tanıtan Williams, elbisenin her vücut tipine uyacak şekilde tasarlandığını anlattı.

Williams, aynı elbiseyi giyen ve kendini güvende hissettirdiğini açıklayan kadınlarla bir araya gelerek bir video çekti ve videoda elbiseyi tasarlama ilhamını anlattı. Her bedendeki kadının kendilerini iyi hissetmesi olduğunu açıklayan ünlü sporcu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoya “Sıcak bir yaz geçiriyoruz. Twist Front Dress’i herkes ve her beden için tasarladım” notunu düştü.