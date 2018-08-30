Serena Williams yine sınır tanımadı, bu kez Amerika Açık’ta tütü etek giydi

Ünlü tenisçi Serena Williams'ın geçen hafta giydiği 'Catsuit' tulum, diğer tenisçilerin kıyafetlerine sınırlama getirmişti. Bir daha tulum giymeyeceğini açıklayan Williams, bu kez de tütü eteğiyle gündem oldu...

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Doğumdan sonra katıldığı bir majör turnuvada siyah tulum giyen ünlü tenisçi Serena Williams’ın kıyafeti, Roland Garros’ta oyuncuların giydiği kıyafetlere de sınırlama getirilmesine neden oldu. Geçtiğimiz hafta ise Fransa Tenis Federasyonu Başkanı Bernard Giudicelli, oyuncuların kıyafetlerine kurallar getireceklerini açıkladı ve “Bu daha fazla kabul edilemez. Oyuna ve mekana saygı gösterilmeli” diye bir açıklama yaptı.

Williams ise bu yasak sonrası bir daha ‘Catsuit’ giymeyeceğini bir basın toplantısında açıkladı. O günden sonra Williams’ın maçlarda ne giyeceği de merak konusu oldu. Amerika Açık Tenis Turnuvası’nın (US Open) açılış gününde korta çıkan Williams bu kez de tütü etek ile seyircinin karşısına çıktı.

Virgil Abloh tasarımı Nike-Off White markasının ortak hazırladığı siyah tütü eteği ve ışıltılı spor ayakkabıları ile adeta bir balerin edasında maça çıkan Williams ‘Serena sınır tanımıyor’, ‘Bu kadına boyun eğin’ yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Williams, dün de yine lila renginde bir tütü etekle maça çıktı. tütü etekli body’lerle kendini daha kadınsı hissettiğini ve bu tarz kıyafetler giymenin eğlenceli olduğunu belirten ünlü tenisçinin cesur tercihleri devam edecek mi göreceğiz…