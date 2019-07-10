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Serena Williams’tan cesur pozlar
Serena Williams’tan cesur pozlar
Serena Williams, ünlü bir moda dergisi için kamera karşısına geçti. Cesur pozlarıyla dikkat çeken Williams, fotoğraflarıyla hiçbir şekilde oynanmamasını ve en doğal haliyle kullanılmasını istemiş...
Moda 10 Temmuz 2019 - 09:38

Dünyaca ünlü tenisçi Serena Williams, Harper’s Bazaar dergisinin yeni sayısı için kamera karşısına geçti. Fotoğraflarını ise Meghan Markle ve Prens Harry’nin nişan ve düğün fotoğraflarını çeken Alexi Lubomirski çekti.
Williams belki de hiçbir kadının cesaret edemeyeceği bir şeyi başardı ve dergi için çekilen fotoğrafların rötuşlanmadan, doğal halleriyle yayınlanmasını istedi. Yani ne kapak fotoğrafında ne de diğer çekimlerde Photoshop kulanılmamış.
Dolayısıyla Serana’nı cesur pozları dün akşam sosyal medyaya damgasını vurdu. Kimi ünlü tenisçinin sergilediği duruştan dolayı tebrik etti, kimi de ‘Keşke’ demekten kendini alamadı…

Son güncelleme: 09:50 - 10.07.2019
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