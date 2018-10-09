Serenay Sarıkaya dergi çekimindeki stiliyle beğeni topladı 

Bir süredir dizi ya da film projesinde göremediğimiz ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Marie Claire dergisinin kasım sayısı için kamera karşısına geçti. Sarıkaya düzgün fiziği ile dikkat çekti.

Sarıkaya’nın diz üstü çizmeleri de en çok konuşulan detaylardan biriydi. Sarıkaya, Christian Loubouten markasına ait 1995 Dolar’lık yani 13 bin 210 TL’lik çizmeleri, altın rengi tulumu ile öyle beğeni topladı ki, “Oyunculuğu bırakıp modellik yapsın” gibi yorumlar geldi.