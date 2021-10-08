Serenay Sarıkaya Milano’ya damga vurdu

Oyuncu Serenay Sarıkaya, İtalya Milano'da moda devi Bvlgari'nin etkinliğine dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte katıldı.

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Bvlgari’nin marka elçisi olan Serenay Sarıkaya, Milano’da boy gösterdi. Sarıkaya’nın yanı sıra dünyanın dört bir yanından ünlü isimler de etkinlikte yer aldı.

Jean-Christophe Babin ve Chiara Ferragni’nin Duomo Meydanı’nda açılış kurdelesini kestiği töreni Terazza Duomo 21’de özel bir parti izledi.



Yapay zeka tasarımı, Refik Anadol imzasını taşıyan üç boyutlu Serpenti Metamorphosis enstalasyonu ziyaretçilere sunuldu.



Refik Anadol 200 milyondan fazla doğa resmi ve 160 milyondan fazla çiçek resmi kullanarak ilk büyük ölçekli lüks, üç boyutlu, yapay zeka ürünü NFT sanat eserine hayat verdi.

İşte etkinlikte yer alan diğer isimlerin kareleri…