Serenay Sarıkaya’dan Neslihan Atagül’e hepsinin tercihi aynı

Son günlerde özellikle özel davetlerde karşımıza çıkan bir elbise modeli var ki, bir çok ünlü ismin radarında. Kalça kısmında tüyler, tüller ya da iplerle süslü bu elbise Neslihan Atagül'den Farah Zeynep Abdullah'a, Serenay Sarıkaya'dan Ayça Ayşin Turan'a herkesi etkisi altına almış durumda...

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Geçtiğimiz yaz ünlü bir markanın onur konuğu olarak Cannes Film Festivali’ne katılan Serenay Sarıkaya, Hakan Yıldırım imzalı şeker pembesi elbisesiyle ilgi odağı olmuştu. Göğüs dekolteli, kalça kısmı uçlarında yıldızlar olan iplerle bezeli elbisesi, son zamanlarda pek çok ünlü isme de ilham verdi.

Yeni dizisinin galasında Sarıkaya’nın elbisesine benzer bir kıyafet giyen Ayça Ayşin Turan, yüzü olduğu marka ile yurtdışında bir davete katılan Neslihan Atagül, 18’inci yaş gününde kat kat bir elbise tercih eden Aleyna Tilki ve bir derginin kapak çekimi için benzer elbiseyi giyen Farah Zeynep Abdullah şimdilik bu akımı takip eden isimlerden.