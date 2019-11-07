Serenay Sarıkaya’nın 2200 dolarlık elbisesi

Son günlerde adı Cem Yılmaz ile aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, Türkiye’de stiliyle dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Her daim şık görünümüyle pek çok kadına ilham veren ünlü oyuncu, geçen akşam katıldığı bir ödül töreninde giydiği mini elbise ile dikkatleri üzerine çekti.

Miu Miu markasına ait, 2200 dolar değerinde, yaklaşık 13 bin TL’lik mini elbisesini, gümüş rengi bilekten bağlamalı bir topuklu ayakkabı ile kombinleyen Sarıkaya, sosyal medyada da çok konuşuldu.

Instagram hesabından kıyafetiyle çekilmiş 3 kare yayınlayan Serenay Sarıkaya’nın stili o kadar beğenildi ki, adeta mesaj yağmuruna tutuldu. Pek çok kullanıcı övgüler yağdırırken bazıları da esprili yorumlarıyla dikkat çekti ve “Bir insan gözü kırmızıyken nasıl böyle güzel çıkabilir, bitiğim” diyerek tebessüm ettirdi…

