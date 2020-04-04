Sergio Rossi, 84 yaşında corona virüsüne yenik düştü
Birkaç gündür yoğun bakım servisinde tedavi gören ünlü ayakkabı tasarımcısı Sergio Rossi, corona virüsünün yarattığı komplikasyonlar nedeniyle 84 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Oğlu Gianvito Rossi dahil olmak üzere birçok jenerasyona ilham vermiş olan tasarımcının ani ölümü, moda dünyasını yasa boğdu.
Sergio Rossi, 1935 yılında San Mauro Pascoli’de dünyaya geldi. 1950’li yıllarda babasından öğrendiği kadarıyla ayakkabı tasarlamaya başlayan Rossi, 1968 yılında kendi ismini taşıyan markasını kurmuştu.
Ünlü tasarımcı Versace, Dolce & Gabbana gibi yüksek moda markalarıyla işbirlikleri yapmıştı.