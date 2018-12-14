Şeyma Subaşı bir giydiğini bir kere daha giymeye başladı

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Yaklaşık 3 hafta önce Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı’nın son günlerdeki sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Keskin gözlü takipçilerin gözünden kaçmayan bu detay ise sosyal medyaya damgasını vurdu…

Daha önce bir giydiğini bir daha giymeyen ya da bunu hesabından paylaşmayan Şeyma Subaşı’nın özellikle boşandıktan sonra aynı kıyafetleri giymesi ‘Aaa Şeyma bir kere giydiğini atıyor sanıyorduk’ gibi yorumlara neden oldu.

125 bin TL nafaka alan Şeyma Subaşı’nın 3 kıyafeti yeniden giymesi bazı kullanıcılar tarafından da ‘Artık parası yetmeyecek, tutumlu olmasında fayda var’ yorumlarını beraberinde getirdi…

