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Şeyma Subaşı bir giydiğini bir kere daha giymeye başladı
Şeyma Subaşı bir giydiğini bir kere daha giymeye başladı
Şeyma Subaşı'nın özellikle Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra son günlerde yaptığı paylaşımlarda, daha önce giydiği kıyafetleri yeniden giymeye başladığı görüldü...
Moda 14 Aralık 2018 - 12:59

Yaklaşık 3 hafta önce Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı’nın son günlerdeki sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Keskin gözlü takipçilerin gözünden kaçmayan bu detay ise sosyal medyaya damgasını vurdu…
seymaDaha önce bir giydiğini bir daha giymeyen ya da bunu hesabından paylaşmayan Şeyma Subaşı’nın özellikle boşandıktan sonra aynı kıyafetleri giymesi ‘Aaa Şeyma bir kere giydiğini atıyor sanıyorduk’ gibi yorumlara neden oldu.
seyma1125 bin TL nafaka alan Şeyma Subaşı’nın 3 kıyafeti yeniden giymesi bazı kullanıcılar tarafından da ‘Artık parası yetmeyecek, tutumlu olmasında fayda var’ yorumlarını beraberinde getirdi…
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Son güncelleme: 13:27 - 14.12.2018
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