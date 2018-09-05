Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki kristal file çorap modasına uydu

Geçtiğimiz ay bir konserinde kristal taşlı bir file çorapla sahneye çıkan Aleyna Tilki'den sonra, Şeyma Subaşı da Burningman'de aynı çorabı tercih etti...

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Kardashian ve Jenner kardeşleri sevin ya da sevmeyin. Şu bir gerçek ki, bu 5 kadın hiç kuşkusuz moda eğilimlerinde büyük belirleyici rol oynuyor.

Örneğin Kylie Jenner… Yaklaşık iki buçuk yıl önce kristal taşlı file çorabı ile Instagram’da bir paylaşım yapmış ve o günden itibaren pek çok marka taşlı file çorapları koleksiyonlarına katmıştı. Hatta geçtiğimiz sezon New York moda haftasında da bu tarz çorapları gördük.

Ülkemizde henüz kristal taşlı, pullu ya da boncuklu file çoraplar çok tercih edilmese de, Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı ipi göğüsleyen iki isim…

Aleyna Tilki geçtiğimiz ay bir konserinde file çorabını siyah mini bir şort ve oversize tişörtü ile kombinlemiş. Çorabı, beline taktığı gümüş ışıltılı kemerle bütünleyen Tilki dışında, Şeyma Subaşı da geçtiğimiz gün bu çorabı Burningman’de giydi…

Raisa Vanessa tasarımı bluz (745 Euro), yüksek bel mayo kesim bir şort üzerine 90’ların vazgeçilmezi büyük tokalı bir kemer (500 Euro) takan Şeyma Subaşı, taşlı file çorabın hakkını vermiş… Kemeri, çorabı ve yüzündeki parıltılı işlemelerle uyum içinde olan Subaşı’nın, Tilki’den çok daha iyi kombin yaptığı aşikar…