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Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki kristal file çorap modasına uydu
Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki kristal file çorap modasına uydu
Geçtiğimiz ay bir konserinde kristal taşlı bir file çorapla sahneye çıkan Aleyna Tilki'den sonra, Şeyma Subaşı da Burningman'de aynı çorabı tercih etti...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 5 Eylül 2018 - 06:54

Kardashian ve Jenner kardeşleri sevin ya da sevmeyin. Şu bir gerçek ki, bu 5 kadın hiç kuşkusuz moda eğilimlerinde büyük belirleyici rol oynuyor.

Taşlı file çorap akımını Kylie Jenner başlattı...

Taşlı file çorap akımını Kylie Jenner başlattı…

Örneğin Kylie Jenner… Yaklaşık iki buçuk yıl önce kristal taşlı file çorabı ile Instagram’da bir paylaşım yapmış ve o günden itibaren pek çok marka taşlı file çorapları koleksiyonlarına katmıştı. Hatta geçtiğimiz sezon New York moda haftasında da bu tarz çorapları gördük.

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Jennifer Lopez de geçtiğimiz günlerde sahneye taşlı çoraplarıyla çıktı…

Ülkemizde henüz kristal taşlı, pullu ya da boncuklu file çoraplar çok tercih edilmese de, Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı ipi göğüsleyen iki isim…

Aleyna Tilki, geçtiğimiz ay verdiği bir konserde taşlı file çorabını oversize bir tişörtle kombinledi...

Aleyna Tilki, geçtiğimiz ay verdiği bir konserde taşlı file çorabını oversize bir tişörtle kombinledi…

Aleyna Tilki geçtiğimiz ay bir konserinde file çorabını siyah mini bir şort ve oversize tişörtü ile kombinlemiş. Çorabı, beline taktığı gümüş ışıltılı kemerle bütünleyen Tilki dışında, Şeyma Subaşı da geçtiğimiz gün bu çorabı Burningman’de giydi…

Şeyma Subaşı, taşlı çorapların nasıl kombinleneceği konusunda oldukça başarılı...

Şeyma Subaşı, taşlı çorapların nasıl kombinleneceği konusunda oldukça başarılı…

Raisa Vanessa tasarımı bluz (745 Euro), yüksek bel mayo kesim bir şort üzerine 90’ların vazgeçilmezi büyük tokalı bir kemer (500 Euro) takan Şeyma Subaşı, taşlı file çorabın hakkını vermiş… Kemeri, çorabı ve yüzündeki parıltılı işlemelerle uyum içinde olan Subaşı’nın, Tilki’den çok daha iyi kombin yaptığı aşikar…

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Aleyna Tilki

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Şeyma Subaşı

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