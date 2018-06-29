Şeyma Subaşı’nın ayakkabısındaki etiket dikkat çekti!

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Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün İstanbul’daydı… Eylül ayında Bebek’te resmi açılışını yapacağı kafenin inşaatını teftiş ederken görüntülendi. Teftişe giderken siyah bir şort ve salaş bir tişört tercih eden Subaşı’nın, Off White – Nike işbirliğinden ortaya çıkan The Ten koleksiyonuna ait olan spor ayakkabıları ise dikkat çekiciydi…

Geçtiğimiz yıl tasarlanan, ülkemizde satışı olmayan ve yaklaşık 4 bin 600 TL olan bu spor ayakkabının üzerindeki kırmızı etiket bir çok kişiye hayli enteresan geldi. Kimi etiketi üzerinde unuttuğunu düşünse de aslında kırmızı etiket spor ayakkabının bir aksesuarı…