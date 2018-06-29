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Şeyma Subaşı’nın ayakkabısındaki etiket dikkat çekti!
Şeyma Subaşı’nın ayakkabısındaki etiket dikkat çekti!
Hayatı ve stiliyle her daim gündemde olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün İstanbul Bebek'te görüntülendi. Spor kıyafetlerle basına yakalanan Subaşı'nın ayağındaki spor ayakkabı ise dikkat çekti...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 29 Haziran 2018 - 07:46
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FOTOĞRAFLAR: MUSTAFA KIZGINYÜREK

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün İstanbul’daydı… Eylül ayında Bebek’te resmi açılışını yapacağı kafenin inşaatını teftiş ederken görüntülendi. Teftişe giderken siyah bir şort ve salaş bir tişört tercih eden Subaşı’nın, Off White – Nike işbirliğinden ortaya çıkan The Ten koleksiyonuna ait olan spor ayakkabıları ise dikkat çekiciydi…
Geçtiğimiz yıl tasarlanan, ülkemizde satışı olmayan ve yaklaşık 4 bin 600 TL olan bu spor ayakkabının üzerindeki kırmızı etiket bir çok kişiye hayli enteresan geldi. Kimi etiketi üzerinde unuttuğunu düşünse de aslında kırmızı etiket spor ayakkabının bir aksesuarı…

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Son güncelleme: 10:26 - 29.06.2018
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