Şeyma Subaşı’nın elbisesindeki etiketi çıkarmayı unuttu

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Son günlerde yaptığı iş bağlantıları ve festival görüntüleriyle gündemde olan Şeyma Subaşı, dün Instagram hesabından özel bir çekim paylaştı.

Daha önce Dolce&Gabbana’nın defilesinde Hailey Baldwin’in giydiği siyah elbise ile kamera karşısına geçen Subaşı’nın kıyafetindeki detay takipçilerin gözünden kaçmadı. Elbisenin içinde kıyafetin etiketini unutan Subaşı’na binlerce yorum geldi.



İşte o yorumlardan bazıları

‘Etiket elbiseye farklı bir hava katmış.’

‘Etiketin de maşallahı var.’

‘Elbisenin içinden görünen etiket kalp ben.’

‘Şeyma Subaşı da olsan demek ki etiketin üstünde kalabiliyor.’

‘Acaba, fotoğraf çektirip elbiseyi geri mi verecek.’

‘Garibim kıyamam parası mı yetmedi acaba?’

‘Dişlerini yaptırıp, burnunu düzelteceğine önce etiketini çıkar.’

‘Şeyma git sil şu fotoğrafı yeniden yükle.’

‘Söyler misiniz evinizde daha kaç tane etiketi sökülmemiş elbiseleriniz ya da ayağınıza bir kere bile giymediğiniz kaç çift ayakkabınız var?’

‘Zenginin malı, Şeyma’nın etiketi çenemizi yordu.’

