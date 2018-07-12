Shakira konserine ünlüler akın etti

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Dünya Turnesi ‘El Dorado’ kapsamında İstanbul Vodafone Park'ta konser veren Shakira, 2 saat boyunca hiç ara vermeden konser verdi. Konserde 4 kıyafet giyen ve 20 şarkı söyleyen Shakira, danslarıyla herkesi büyüledi. Konserin bir bölümünde dansöz kıyafetiyle sahneye çıkan dünya starını izlemeye toplam 35 bin kişi geldi.

İzlemeye gelenler arasında Beren Saat, Kenan Doğulu, Aleyna Tilki, Hande Doğandemir, Hacı Sabancı, Deniz Akkaya, Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Demet Özdemir, Seçkin Özdemir gibi ünlü isimler de vardı.

Haklarında çıkan ‘Ayrılıyorlar’ dedikoduları alıp başını gitmişken, Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun elele konsere gelmeleri şaşırttı. Beren Saat zebra desenli şortu, göğüs dekolteli crop top tişörtü, mini jean ceketi, yuvarlak gözlükleri ve tepeden yarım topladığı kıvırcık saçlarıyla oldukça sempatikti ve konser için seçilebilecek en rahat kombini yapmıştı. Tek olmayan ise mavi tonlarındaki bel çantasıydı… Saat ve Doğulu, stilleriyle en beğendiğimiz çiftlerden biri oldu.

Aleyna Tilki ise kırmızı saten bluzu, yanları dekolteli pantolonu ve geçtiğimiz sezonun trendi, pantolon içine giyilen file çorap detayıyla gayet güzel görünüyordu.

Bir diğer beğendiğimiz çift ise Demet Özdemir ve Seçkin Özdemir… Mini eteği, eteğiyle uyumlu tişörtü ve boynuna taktığı choker kolyesi ile Demet tam bir konser kızıydı. Seçkin Özdemir ise kargo şortu, beyaz gömleği ve şapkası ile gayet şıktı. Tabii mavi desenli çorap yerine başka bir çorap tercih etseydi daha da iyi olabilirdi.

Deniz Akkaya konsere değil de sanki bir festivale gider gibiydi. Nemli ve sıcak havaya rağmen diz üstü çizme giyen Akkaya’nın pırıltılı, püsküllü eteği biraz abartılıydı. Şeyma Subaşı’nın başlattığı yüze taş yapıştırma akımınından da geri kalmayan Akkaya abartılı güneş gözlüğü ile de dikkat çekti.

Hande Doğandemir, Ezgi Mola, Nilgün Belgün ise kıyafet tercihleriyle biraz hayal kırıklığı yarattı… İşte dün gece konseri izlemeye gelenler…