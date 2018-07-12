Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Shakira konserine ünlüler akın etti
Shakira konserine ünlüler akın etti
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, dün İstanbul Vodafone Park'ta sahneye çıktı. Süperstar, 11 yıl aradan sonra 35 bin kişiye muhteşem anlar yaşattı.
Hale Ceylan BARLAS
Moda 12 Temmuz 2018 - 10:44

Dünya Turnesi ‘El Dorado’ kapsamında İstanbul Vodafone Park'ta konser veren Shakira, 2 saat boyunca hiç ara vermeden konser verdi. Konserde 4 kıyafet giyen ve 20 şarkı söyleyen Shakira, danslarıyla herkesi büyüledi. Konserin bir bölümünde dansöz kıyafetiyle sahneye çıkan dünya starını izlemeye toplam 35 bin kişi geldi.
shakiraaİzlemeye gelenler arasında Beren Saat, Kenan Doğulu, Aleyna Tilki, Hande Doğandemir, Hacı Sabancı, Deniz Akkaya, Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Demet Özdemir, Seçkin Özdemir gibi ünlü isimler de vardı.

Beren Saat Kenan Doğulu

Beren Saat Kenan Doğulu

Haklarında çıkan ‘Ayrılıyorlar’ dedikoduları alıp başını gitmişken, Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun elele konsere gelmeleri şaşırttı. Beren Saat zebra desenli şortu, göğüs dekolteli crop top tişörtü, mini jean ceketi, yuvarlak gözlükleri ve tepeden yarım topladığı kıvırcık saçlarıyla oldukça sempatikti ve konser için seçilebilecek en rahat kombini yapmıştı. Tek olmayan ise mavi tonlarındaki bel çantasıydı… Saat ve Doğulu, stilleriyle en beğendiğimiz çiftlerden biri oldu.

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki ise kırmızı saten bluzu, yanları dekolteli pantolonu ve geçtiğimiz sezonun trendi, pantolon içine giyilen file çorap detayıyla gayet güzel görünüyordu.

Demet Özdemir Seçkin Özdemir

Demet Özdemir Seçkin Özdemir

Bir diğer beğendiğimiz çift ise Demet Özdemir ve Seçkin Özdemir… Mini eteği, eteğiyle uyumlu tişörtü ve boynuna taktığı choker kolyesi ile Demet tam bir konser kızıydı. Seçkin Özdemir ise kargo şortu, beyaz gömleği ve şapkası ile gayet şıktı. Tabii mavi desenli çorap yerine başka bir çorap tercih etseydi daha da iyi olabilirdi.

Deniz Akkaya

Deniz Akkaya

Deniz Akkaya konsere değil de sanki bir festivale gider gibiydi. Nemli ve sıcak havaya rağmen diz üstü çizme giyen Akkaya’nın pırıltılı, püsküllü eteği biraz abartılıydı. Şeyma Subaşı’nın başlattığı yüze taş yapıştırma akımınından da geri kalmayan Akkaya abartılı güneş gözlüğü ile de dikkat çekti.

Ali Sunal Nazlı Kurbanzade

Ali Sunal Nazlı Kurbanzade

Hande Doğandemir, Ezgi Mola, Nilgün Belgün ise kıyafet tercihleriyle biraz hayal kırıklığı yarattı… İşte dün gece konseri izlemeye gelenler…

Buğra Gülsoy

Buğra Gülsoy

Emre Karayel

Emre Karayel

Enis Arıkan

Enis Arıkan

Ezgi Mola

Ezgi Mola

Ferhat Göçer Ömür Gedik

Ferhat Göçer Ömür Gedik

Funda Arar Febyo Taşel

Funda Arar Febyo Taşel

Hande Doğandemir

Hande Doğandemir

Nilgün Belgün

Nilgün Belgün

Serhat Teoman Leyla Faray

Serhat Teoman Leyla Faray

Yonca Evcimik

Yonca Evcimik

Son güncelleme: 10:54 - 12.07.2018
Etiketler