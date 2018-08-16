Sia, peruksuz haliyle şaşırttı

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Ünlü şarkıcı Sia, dün, Netflix’in dizisi Ozark’ın ikinci sezon prömiyerine katıldı. Geceye siyah bir pantolon ve tek omuz siyah bir bluzla katılan şarkıcı, uzun zaman sonra ilk kez imzası haline gelen, yüzünü kaplayan peruğu olmadan katıldı.

Dizinin etkinliğine katılan Sia’yı hayranları önce tanıyamadı, sonrasında ise kim olduğunu öğrendiklerinde çok şaşırdılar. Aslında Sia sosyal medya hesabında da sık sık yüzünü gösteriyor ama muhtemelen bu kadar doğal haliyle ilk kez görüyorlar.

İşin ilginç kısmı ise, yüzünü bir çok kez saklama gereği duymayan şarkıcı, prömiyer çıkışı, basın karşısında yüzünü elleriyle kapatarak poz vermedi. 42 yaşındaki şarkıcı, daha önceleri de yüzünü göstermemek için çaba sarfetmişti…

Sia bir röportajında yüzünü neden sakladığını ise şu sözlerle anlatmıştı: ” Görünüşüm ya da yaşım üzerinden konuşulmak değil, yargısız müzik yapmak istiyorum.”

