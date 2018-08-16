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Sia, peruksuz haliyle şaşırttı
Sia, peruksuz haliyle şaşırttı
Dün, Los Angeles'ta bir galaya katılan ünlü şarkıcı Sia, geceye o klasikleşmiş peruğu olmadan katıldı. Şarkıcıyı görenler önce tanımayadı, sonra şaşırdı...
Moda 16 Ağustos 2018 - 17:01

Ünlü şarkıcı Sia, dün, Netflix’in dizisi Ozark’ın ikinci sezon prömiyerine katıldı. Geceye siyah bir pantolon ve tek omuz siyah bir bluzla katılan şarkıcı, uzun zaman sonra ilk kez imzası haline gelen, yüzünü kaplayan peruğu olmadan katıldı.

Sia, Ozark dizisinin başrol oyuncusu Jason Bateman ile birlikte... FOTOĞRAF: Netflix

Sia, Ozark dizisinin başrol oyuncusu Jason Bateman ile birlikte… FOTOĞRAF: Netflix

Dizinin etkinliğine katılan Sia’yı hayranları önce tanıyamadı, sonrasında ise kim olduğunu öğrendiklerinde çok şaşırdılar. Aslında Sia sosyal medya hesabında da sık sık yüzünü gösteriyor ama muhtemelen bu kadar doğal haliyle ilk kez görüyorlar.

Sia, prömiyer sonunda basına yüzünü göstermemek için uğraştı...

Sia, prömiyer sonunda basına yüzünü göstermemek için uğraştı…

İşin ilginç kısmı ise, yüzünü bir çok kez saklama gereği duymayan şarkıcı, prömiyer çıkışı, basın karşısında yüzünü elleriyle kapatarak poz vermedi. 42 yaşındaki şarkıcı, daha önceleri de yüzünü göstermemek için çaba sarfetmişti…

Sia, etkinliklere mutlaka peruğu ile katılıyor...

Sia, etkinliklere mutlaka peruğu ile katılıyor…

Sia bir röportajında yüzünü neden sakladığını ise şu sözlerle anlatmıştı: ” Görünüşüm ya da yaşım üzerinden konuşulmak değil, yargısız müzik yapmak istiyorum.”
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Sia daha önce de yüzünü saklamıştı...

Sia daha önce de yüzünü saklamıştı…

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