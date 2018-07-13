Sıla, Kate Moss ile aynı elbiseyi giydi

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Ünlü şarkıcı Sıla, 5 gün sürecek olan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki ilk konserini dün verdi. Konserin ilk yarısında Paris'ten özel olarak seçtiği Saint Laurent imzalı yaka kısmı tüylü, mini siyah bir elbise giyen şarkıcı, ikinci yarısında da ise bir Türk markası olan A46 Tuvanam’ı tercih etti.

Konserleri için 14 farklı kostüm tasarlatan Sıla, giydiği siyah elbise ile de sosyal medyanın gündemindeydi. Çünkü bu elbiseyi, geçtiğimiz nisan ayında düzenlenen Met Gala’da ünlü oyuncu Kate Moss giymişti.

Markanın 2018 yaz hazır giyim koleksiyonunda yer alan elbiseyi hiç kuşkusuz Sıla çok daha iyi taşımış. Boyunun da avantajını kullanan şarkıcı için genelde de ‘Sıla resmen Kate Moss’u ezmiş geçmiş’ gibi yorumlar yapıldı…

