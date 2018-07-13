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Sıla, Kate Moss ile aynı elbiseyi giydi
Sıla, Kate Moss ile aynı elbiseyi giydi
Sıla, beş gün sürecek konser etkinliğinin ilkini dün gerçekleştirdi. 2 kostüm giyen Sıla, ünlü oyuncu Kate Moss'un daha önce tercih ettiği elbise ile sahneye çıktı...
Moda 13 Temmuz 2018 - 13:43

Ünlü şarkıcı Sıla, 5 gün sürecek olan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki ilk konserini dün verdi. Konserin ilk yarısında Paris'ten özel olarak seçtiği Saint Laurent imzalı yaka kısmı tüylü, mini siyah bir elbise giyen şarkıcı, ikinci yarısında da ise bir Türk markası olan A46 Tuvanam’ı tercih etti.
sila-saint-laurentKonserleri için 14 farklı kostüm tasarlatan Sıla, giydiği siyah elbise ile de sosyal medyanın gündemindeydi. Çünkü bu elbiseyi, geçtiğimiz nisan ayında düzenlenen Met Gala’da ünlü oyuncu Kate Moss giymişti.
kate-mossMarkanın 2018 yaz hazır giyim koleksiyonunda yer alan elbiseyi hiç kuşkusuz Sıla çok daha iyi taşımış. Boyunun da avantajını kullanan şarkıcı için genelde de ‘Sıla resmen Kate Moss’u ezmiş geçmiş’ gibi yorumlar yapıldı…
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