Sıla Malefiz oldu, ruhunu kıyafete yansıttı!

Açıkhava konserlerinden sonra, hafta sonu ilk kez sahneye çıkan Sıla, hayranlarıyla bir araya geldi. ‘Acı’ albümündeki şarkıları ilk kez seslendiren Sıla’nın sahne kıyafeti de dikkat çekiciydi… Sahneye ilk olarak Pembe bir Dundas kıyafet ile çıkan Sıla, konserin ikinci yarısında ise Siyah bir Tuvanam A46 tercih etti. Sıla, ikinci yarıdaki giydiği kıyafetle izleyenler tarafından Malefiz karakterine benzetildi.

Sıla sahne kıyafeti tercihlerinde en iyi seçimleri yapan isimlerden biri olmasına rağmen, giydiği siyah kıyafet şarkıcı için fazla kostüm kostüm bir tasarım olmuş. Normalde her daim cesur ve kendine yakışır tercihler yapan Sıla bu kez şaşırttı. Kimi ‘Omuzlarımda çok büyük yük var demeye çalışıyor’ dediğini düşündü, kimi ‘Poşetlerin parayla satılmasına atıfta bulunuyor’ yorumunda bulundu kimi de ‘Lady Gaga olma yolunda ilerliyor’ dedi. Tabii kıyafet hiç andırmasa da Malefiz karakterine benzetenler de oldu…

Ne var ki gelen basın bülteninde de ‘Malefiz’ öne çıkarılınca, karakterin özelliklerine bakalım dedik ve 2014 yılında filmin yapımcısı Joe Roth’un sözleri önümüze çıktı. Roth bakın Malefiz’i nasıl anlatıyor: “Öyle umuyorum ki seyirci, kimsenin değişmez olmadığını anlayacak. Umuyorum ki özellikle kızlar adalet duygusuna sahip olmanın, neyin adil olduğuna karar vermenin ve neyin savaşmaya değer olduğunun önemini anlayacak. Aynı zamanda bir savaşçı ve besledikleri bütün o derin duygularla, yumuşaklıkla kadınsı olabileceklerini görecekler…”



“Bütün açık yaralarınıza tuzları döküp rahatladıysanız artık biraz eğlenmek niyetindeyim” diyen Sıla ile meğer Malefiz karakteri ile özellikle son dönemlerde geçirdiği zor günlerle oldukça benzerlik sergiliyormuş… Belki de bu kıyafeti giyemesinin nedeni, bu mesajdı…