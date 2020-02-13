Simay Bülbül, Hakan Akkaya, Deniz Berdan ve Aslı Filinta New York Moda Haftası’na damga vurdu

Türkiye Tanıtım Grubu projesi olarak Ticaret Bakanlığı desteğiyle New York Fashion Week kapsamında gerçekleşen ‘Turkish Designers' defilesinde Türk moda tasarımcıları Aslı Filinta, Deniz&Begüm Berdan, Hakan Akkaya ve Simay Bülbül 2020- 2021 Sonbahar Kış koleksiyonlarını tanıttı.

Türk modasının temsil edilmesinin önemine dikkat çeken 4 Türk Tasarımcı; “Öncelikle destekleri için Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'a, Tim başkanı Sayın İsmail Gülle’ye ve Türkiye Tanıtım Grubu Yönetim Kuruluna sonsuz teşekkürler. Biz Türk modacılar olarak ülkemiz adına çok gururluyuz'' açıklamasını yaptılar.

Defileyi Amerikalı ünlü şarkıcı Cyn Santana ve ünlü Top Model Afiya Bennett ön sıralardan izledi. Ayrıca Hakan Akkaya koleksiyon tanıtımında Deva East podyuma çıkarken DB Berdan koleksiyon tanıtımında ise Ünlü Amerikalı şarkıcı Lil Mama podyumdaydı…

ASLI FİLİNTA

Aslı Filinta ‘Bashi-Bozouk’ adlı koleksiyonunda, Türk gibi giyinmenin moda haline geldiği dönemlerden esinlenmiş. Kaynak olarak da Elbise-i Osmaniye'yi tekrar ele almış. Koleksiyonda İpeker firması tarafından üretilen Vegan ipek ve Gamateks firmasının pet şişelerin geri dönüşümüyle ürettiği kumaşlar kullanıldı.

DB BERDAN

DB Berdan, ‘Scan to Escape’ adlı 2020 Sonbahar Kış koleksiyonunda gerçeği dijital dünyayla birleştiriyor. Baskılar, sizi bir gerçeklikten diğerine götüren telefonlarla taranabilen teknolojik QR kodlarından oluşuyor. Çevreye duyarlı malzemeleri teknolojik giyimle sentezleyen DB Berdan, son derece çevresel kumaş ve aksesuarların tedarik edilmesine odaklandı.

HAKAN AKKAYA

Hakan Akkaya Ticaret Bakanlığı desteğiyle, Türkiye Tanıtım Grubu kapsamında New York Fashion Week'te bu sene Justice adlı koleksiyonunun yanı sıra Turkish Designers Show içinde de yer alarak 12 looktan oluşan “Glamour” adını verdiği koleksiyonu ile tanıttı. Akkaya defile sonunda, geçtiğimiz günlerde Yunan Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtan vekil Loannis Lagos'a tepkisini ay yıldızlı gömlek giyerek gösterdi.

SİMAY BÜLBÜL

İhtirasları kadar, mücadeleleri, liderlikleri ve fedakarlıkları ile tarihe iz bırakmış Türk hatunlar… Zekası, cesareti, ihtirası tarih boyu konuşulan ve konuşulmaya devam edecek olan Türk hatunlar…Hayatın başlangıcına dair ne varsa hepsine ruh vererek yaşam döngüsü başlatmış Türk hatunlar…

Tasarım yolculuğunun başından bu yana koleksiyonlarına kadınlardan aldığı ilhamla hayat veren Simay Bülbül, 2020-21 Sonbahar Kış koleksiyonunda yine özel bir konuya değindi ve Türk Hatun’ları ele aldı. Geleneksel silüetlerin modern tasarımlarla ve deriyle buluştuğu bu koleksiyon ile elegan zevklere sahip, stil sahibi Simay Bülbül kadınlarına, hayata farklı bakış açısı geliştirerek bakmanın kodlarını veriyor.