Simay Bülbül’den ‘Kapıları Aralayan Kadınlar’ fotoğraf sergisi

Simay Bülbül varlıkları ve düşünceleri ile öncülük etmiş, dünyamızı değiştiren her biri kendi alanında farklılık yaratan efsane kadınların portlerinden oluşan fotoğraf sergisi ile de bir ilke imza atacak...

Simay Bülbül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak bir sergi açıyor. Mart boyu boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak sergi, karşılaştıkları zorlukların durduramadığı, hayallerinin ötesini görebilmeyi başarmış, sinema, bilim, sağlık, üretim, teknoloji, moda, sosyal sorumluluk, edebiyat, sanat gibi farklı disiplinlerde başarılara ve ilklere imza atmış kadınların portrelerinden oluşuyor.

GÜÇLÜ VE ARZULU

Sergi ile eşzamanlı olarak pop- up mağaza da açacak olan Simay Bülbül, “Kapıları Aralayan Kadınlar” ismiyle öne çıkan koleksiyonunu satışa çıkarıyor. Koleksiyonda, günümüze özgü modernizm ile geçmişin romantik ruhu aynı çizgide birleşiyor. Simay Bülbül, yeni koleksiyonuna özgü modern-klasik adımları ile moda dünyasına yepyeni bir soluk getiriyor.