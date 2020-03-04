Simay Bülbül’den ‘Kapıları Aralayan Kadınlar’ fotoğraf sergisi

Simay Bülbül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak bir sergi açıyor. Mart boyu boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak sergi, karşılaştıkları zorlukların durduramadığı, hayallerinin ötesini görebilmeyi başarmış, sinema, bilim, sağlık, üretim, teknoloji, moda, sosyal sorumluluk, edebiyat, sanat gibi farklı disiplinlerde başarılara ve ilklere imza atmış kadınların portrelerinden oluşuyor.
GÜÇLÜ VE ARZULU
Sergi ile eşzamanlı olarak pop- up mağaza da açacak olan Simay Bülbül, “Kapıları Aralayan Kadınlar” ismiyle öne çıkan koleksiyonunu satışa çıkarıyor. Koleksiyonda, günümüze özgü modernizm ile geçmişin romantik ruhu aynı çizgide birleşiyor. Simay Bülbül, yeni koleksiyonuna özgü modern-klasik adımları ile moda dünyasına yepyeni bir soluk getiriyor.