Şimdiye kadar yapılacak en büyük Christian Dior sergisi geliyor

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Dünyaca ünlü moda devi Christian Dior’un şimdiye kadar pek çok ülkede sergisi yapıldı. Ama en büyüğü şubat 2019’da geliyor. Hazırladığı moda sergileriyle adınsan söz ettiren Londra’daki Victoria & Albert Müzesi, İngiltere'nin en büyük Christian Dior sergisini açmaya hazırlanıyor.

Christian Dior: Designer of Dreams (Christian Dior: Hayallerin Tasarımcısı) adlı sergi daha önce Paris’teki Musée des Arts Decoratifs'te açılmıştı ama V&A’daki daha kapsamlı olacak. Zira sergiye İngiliz Kraliyet Ailesi’nden ikonik tasarımlar da eklendi.

Örneğin Prenses Margaret'ın 21’inci yaşını kutlarken 1951 yılında giydiği elbise, serginin en ikonik parçalarından biri olmaya aday. Cecil Beaton tarafından fotoğraflanan düşük omuzlu ve altın işlemeli elbise, Prenses Margaret'ın en ünlü fotoğraflarından biri.

Christian Dior'un İngiliz kültürüne olan hayranlığını yansıtacak olan sergide, balerin Margot Fonteyn'in giydiği kostümler de yer alacak. Serginin küratörü Oriole Cullen, sergi için şöyle dedi: “Yaptığımız çalışmalardan sonra daha önce hiç görülmemiş parçalar ve V&A arşivindeki fotoğraflarda giyilen elbiseleri bulduk.” Toplam 500 parça içeren sergide; aksesuarlar, moda fotoğrafları, film, makyaj ürünleri, çizimler ve Christian Dior'un özel eşyaları yer alırken, serginin 200 parçası da haute couture tasarımlarından oluşuyor.